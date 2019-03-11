Instagram - настроить продажу услуги

Ищу специалиста для продвижения и помощи ведения Инстаграм-аккаунта. Тема аккаунта: Ландшафтный дизайн.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бизнес аккаунт. Косметолог фрилансер с огромным стажем из Москвы.
Ведется аккаунт с ноля 4 месяца агентством. 1188 подписчиков (70% из них я самостоятельно привел через рекламу у блогеров). 81 публикация. Работает таргетинг с бюджетом в 6к руб в месяц. Платятся деньги за администрирование, картинки, рерайт и постинг. Работает массфолоу.
Результат - ноль заявок за всё время ведения.
Меня НЕ интересуют агенства и администраторы работающие по принципу:
1. Мы постим, остальное - ваши проблемы.
2. Вы же понимаете что IG это имидж и узнаваемость.
3. Мы мало работаем, нужно проработать пол года и больше.
И прочие отмазки что нет продаж - меня не интересуют.
Что я ищу:
Специалиста, который выполнит проект по конвертации в клиентов, на результат. Который не будет отмазываться тем что "возможно не то УТП", "возможно не та целевая" - я ищу человека с которым будет синергия, кто сумеет и найдёт ключи. Который понимает что цель - общая, и за достижение этих целей и вкладываются деньги в маркетинг.
Именно для достижение этих целей - продажа услуг, создан аккаунт. Ни для чего другого.
Мне не нужны - боты, арбитражные подписки, прочая чернуха.
Только действия направленные на продажи. Результат - продажи услуги, напишу еще раз )
В заявке оставляйте - ваши кейсы, желательно в этой сфере. Чего добились, чем гордитесь.
Обязательно указывайте бюджет.
Кто дочитал до конца и оставил в заявке фразу "дочитал до конца" - тому приоритет в рассмотрении.
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