Ищу специалиста для продвижения и помощи ведения Инстаграм-аккаунта. Тема аккаунта: Ландшафтный дизайн.
Накрутить 50000 просмотров youtube до завтрашнего дня
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо накрутить 50 000 просмотров видео на youtube до завтрашнего дня
Если справитесь , гарантирую много заказов
- Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)43 заявкиЗакрыт3 года назад
- $15
Аккаунт агента по недвижки. Сейчас требуется оформление шапки и почистить сетку от шлака. Также сделать и выгрузить три тематических поста.Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, нужна настройка экаунта компании https://www.facebook.com/likecruiselife/ занимаемся продажей круизов Задачи - проанализировать посты (которые были ранее) - настроить таргетинг (либо откорректировать существующий)Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Настройка Facebook Instant Articles. Делаю всё по инструкции, но уже на втором этапе проблема. Просто надо настроить и отправить 10 публикаций на модерациюСоциальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Объяснить на словах как эффективней настроить аудитории Fb и Insta Для сторис и обычных кампаний в лентах. Буквально за 15 мин будет окСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $20
Требуется платная консультация по парсингу баз для инстаграма и загрузки их в сервисы для массфоловинга. Начните ответ с фразы "консультация", укажите вашу экспертность и стоимость консультацииСоциальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $50
0. Настроить аккаунт. 1. Подобрать 2 аудитории: жилая и коммерческая недвижимость 2. Настроить код счетчика и цели. 3. Создать 3 группы объявлений для поиска новой аудитории: квартиры, дома, коммерческая. 4. Создать ретаргетинг и look-alike. [b] Оплата через безопасный платеж[/b]Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт5 лет назад
комплексное продвижение в социальных сетях ( vk, fb, insta, ютуб) - 3 публикации в неделю + привлечение подписчиков. Проект - литературное агентство + литературная школа. Напишите примерную стоимость. В переписке дам ссылку на сайт и подробности.Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт5 лет назад
Инста. Страница Агента по недвижимости. По желанию, могу отдать на ведение.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Аккаунт агента недвижимости. Необходимо оформить аккаунт, и сделать пул постов. Или хотя бы для старта контент план написать и под них подбивать. Также запустить таргет.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт5 лет назад