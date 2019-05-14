Помощь в настройке экаунта Facebook

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен13 заявок162 просмотра
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Добрый день, нужна настройка экаунта компании https://www.facebook.com/likecruiselife/ 

занимаемся продажей круизов 

Задачи 

- проанализировать посты (которые были ранее) 

- настроить таргетинг (либо откорректировать существующий) 

5 лет назад
lynch_d
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
texty_pro
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 дней назад
5 лет назад
$128
30 дней
Спасибо больше за хорошую работу, все настроили подключили!! рекомендую!
Спасибо, по всем пунктам отличный клиент. Рекомендую.