Разработать комплексную рекламную кампанию

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок104 просмотра
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Добрый день!

Необходимо разработать комплексную рекламную кампанию для привлечение аудитории инвесторов в первичную недвижимость! Прибыльность инвестиций до 18% годовых в валюте

Рекламные кампании должны быть для (в рамках стратегии)

1. Facebook

2. Instagram

3. Doodle video/Youtube

От исполнителя хочу видеть виденье как это донести потенциальному клиенту и разработка всех супутсвующих работ! 

5 лет назад
varava
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад