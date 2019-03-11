Добрый день!

Необходимо разработать комплексную рекламную кампанию для привлечение аудитории инвесторов в первичную недвижимость! Прибыльность инвестиций до 18% годовых в валюте

Рекламные кампании должны быть для (в рамках стратегии)

1. Facebook

2. Instagram

3. Doodle video/Youtube

От исполнителя хочу видеть виденье как это донести потенциальному клиенту и разработка всех супутсвующих работ!