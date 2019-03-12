Настройка кампаний в Instagram

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт12 заявок136 просмотров
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Требуется настроить и запустить несколько таргетированных кампаний в Инстаграм с рекламой B2B услуг.  Пользователей нужно привести на сайт компании. Не требуется продвижение аккаунта в Инстаграм (его собственно нет вообще).

Таргет на определенный город, профессию (пример - банковские сотрудники, бухгалтеры, юристы).

Указывайте в заявке ваш опыт и ваши возможности, условия.

5 лет назад
Innox
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад