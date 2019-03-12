Создать сайт, интернет площадки для рекламы

Требуется настроить и запустить несколько таргетированных кампаний в Инстаграм с рекламой B2B услуг. Пользователей нужно привести на сайт компании. Не требуется продвижение аккаунта в Инстаграм (его собственно нет вообще). Таргет на определенный город, профессию (пример - ...