Нужно найти спонсоров на гив giveaway в инстаграм.

$500
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт10 заявок184 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую! Нужно найти спонсоров на гив giveaway в инстаграм. Искать можно среди магазинов, блогеров и тд. Цена спонсорства 38000, ваши 1500 рублей от каждого спонсора который оплатит участие. Обещаем приход 35000 живых подписчиков. Все подробности скину в личку и отвечу на все вопросы. Опыт работы желателен.

5 лет назад
vozlovsky
40 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад