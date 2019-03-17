Приветствую! Нужно найти спонсоров на гив giveaway в инстаграм. Искать можно среди магазинов, блогеров и тд. Цена спонсорства 38000, ваши 1500 рублей от каждого спонсора который оплатит участие. Обещаем приход 35000 живых подписчиков. Все подробности скину в личку и отвечу на все вопросы. Опыт работы желателен.