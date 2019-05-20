Требуется таргетолог, специалист по работе с соц.сетями, smm

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен9 заявок204 просмотра
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Ищу специалиста по рекламе в социальных сетях, а также раскрутке групп в вк, фейсбук и однокласниках.

Требование профессиональный, комплексный подход в работе. Постоянная обратная связь и отчетность. 

Критерий оценки качества работы: количество и стоимость заявки, бережное отношение к бюджету.

Тематика коммерческая - международные грузоперевозки, просьба тем кто с коммерческими темами не работал не писать. 

5 лет назад
sorochan
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Sanya555
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
5 лет назад
$200
5 дней
Рекламу настроили. Договорились о поддержке. Не плохо и не хорошо, никак отработали. Особого профессионализма от топ 1 я не увидела, как и с другими отработка для галочки.
Спасибо за проект!Начало было хорошое. Дальше проект тормозился, реклама стояла долгое время через сбои с оплатой.Заказчик не выходил на связь. В общем все хорошо)