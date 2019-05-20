Нужен редактор ВК группы ВК группа предназначена для формирования сообщества пользователей веб приложения.Это сервис краудсорсинговой доставки еды из небольших магазинов, кулинарий и стритфуда. Необходимо уточнить целевую аудиторию проекта, подобрать набор эффективного контента в социальных сетях и рекламные возможности ...
Требуется таргетолог, специалист по работе с соц.сетями, smm
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Ищу специалиста по рекламе в социальных сетях, а также раскрутке групп в вк, фейсбук и однокласниках.
Требование профессиональный, комплексный подход в работе. Постоянная обратная связь и отчетность.
Критерий оценки качества работы: количество и стоимость заявки, бережное отношение к бюджету.
Тематика коммерческая - международные грузоперевозки, просьба тем кто с коммерческими темами не работал не писать.
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