Требуется таргетолог, специалист по работе с соц.сетями, smm

Ищу специалиста по рекламе в социальных сетях, а также раскрутке групп в вк, фейсбук и однокласниках.

Требование профессиональный, комплексный подход в работе. Постоянная обратная связь и отчетность.

Критерий оценки качества работы: количество и стоимость заявки, бережное отношение к бюджету.

Тематика коммерческая - международные грузоперевозки, просьба тем кто с коммерческими темами не работал не писать.