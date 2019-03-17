Таргеттированная реклама для группы в ВК

Нужен редактор ВК группы ВК группа предназначена для формирования сообщества пользователей веб приложения.Это сервис краудсорсинговой доставки еды из небольших магазинов, кулинарий и стритфуда. Необходимо уточнить целевую аудиторию проекта, подобрать набор эффективного контента в социальных сетях и рекламные возможности ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У меня Группа в ВК - https://vk.com/goodpromoru
Хотим провести конкурс - приз последний Iphone. за подписку в группу.
Для привлечения внимания хотим настроить ТГБ в ВК по всей РФ.
Цель привлечь живых подписчиков (не ботов) в группу с конкурсами.
Задача дать оценку стоимости на привлечение 1000 подписчика в группу.
Стоимость = сумма рекламный бюджет + стоимость работы.
На самом деле планируем привлекать ни 1000. а 10 000 - 20 000 подписчиков.
Нереально низкие прогнозы не нужно давать. Постарайтесь дать реалистичный прогноз.
ТК оплата (мотивация) будет через безопасную сделку и напрямую будет зависеть от достигнутых результатов.
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