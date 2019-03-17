Таргеттированная реклама для группы в ВК

У меня Группа в ВК - https://vk.com/goodpromoru

Хотим провести конкурс - приз последний Iphone. за подписку в группу.

Для привлечения внимания хотим настроить ТГБ в ВК по всей РФ.

Цель привлечь живых подписчиков (не ботов) в группу с конкурсами.

Задача дать оценку стоимости на привлечение 1000 подписчика в группу.

Стоимость = сумма рекламный бюджет + стоимость работы.

На самом деле планируем привлекать ни 1000. а 10 000 - 20 000 подписчиков.

Нереально низкие прогнозы не нужно давать. Постарайтесь дать реалистичный прогноз.

ТК оплата (мотивация) будет через безопасную сделку и напрямую будет зависеть от достигнутых результатов.