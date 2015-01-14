Коллеги, добрый день! Нужно реализовать виртуальную АТС для интернет-сервиса (нестандартный сценарий - не офисная телефония). Общая суть: Входящий звонок -> Проход по многовариантному сценарию -> переадресация на внешний номер. Задачи: 1. Подобрать сервер для размещения Asterisk. 2. Развертывание ...
Nginx-lamp-php 5.3- magento-выделенный сервак
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем СРОЧНО системного администратора восстановить работоспособность проекта (интернет-магазин).
Далее, видимо, потребуется разгон и сопровождения в стрессовых ситуациях.
Судя по анализу, что то произошло с fastcgi
2015/01/12 18:41:33 [error] 1954#0: *6190 connect() to unix:/tmp/php-fcgi.sock failed (11: Resource temporarily unavailable) while connecting to upstream, client: 221.238.140.164, server: ********, request: "GET /catalogsearch/result/?q=%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0?True HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/tmp/php-fcgi.sock:", host: "**********"
- Похожие заказы
- Системное администрирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
объяснить как можно настроить и настроить пример vps так чтоб его один раз настроив, можно было вбивать в настройки браузера, скайпа и прочего исходные данные - командная строка rootСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Имеется VPS, на котором стоит панель Vesta c МТА exim. На VPS подняты SMTP, через которые идет отправка писем. Софт, который управляет рассылкой, находится на отдельном ПК. В служебном заголовке получаемого письма видны данные как SMTP, ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день! Нужно помочь выбрать ЦОД/Дата-центр, настроить в нём тестовое окружение на виртуальных машинах (MS SQL, Oracle 10, .Net, стороннее ПО), настроить на удалённых машинах доступ к нему по VPN, научить всех пользоваться и поддерживать работоспособность ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Настроить сервер для работы с cloudflare, сделать так что бы если как то смогут узнать наш им то не могли на него делать атаку, им можно узнать по заголовкам из эмейлов и ещё как то? ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Необоходимо перенести сервер Zimbra на другой аналогичный сервер. Необходим профессионал, а не любитель, который нагуглит это дело. Пишите ваши предложения.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Извините, что трачу ваше время. Оцените пожалуйста по стоимости следующий проект: VPN-сервис - имеется корневой сервер + некоторое количество серверов доступа (которые взаимодействуют друг между другом тоже по VPN). Реализация на Linux+PHP+MySQL+Radius+OpenVPN+PPTP Пользователь регистрируется (Личный кабинет), платит на внутренний ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
Доброе время суток! Необходимо переадресовать страницы ресурса на новые... много... ИМ модернизирован, для того что бы обновления не повлекло 404 ошибки необходимо переадресовать старые страницы из индекса ПС на новые, например: old - http://mysite.com/static_word/details/3992/77/category_name/product_name new - http://mysite.com/category_name/product_name Кол-во страниц 6000 пишите, ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Надо настроить хостинг ukraine.com.ua для ускорения работы опенкарта. Предпочтение отдается тому кто имеет аккаунт на ukraine.com.ua чтобы я мог делегировать доступ. Бюджет минимальный. 5 долл. Но в качестве компенсации оставлю развернутый отзыв (читайте мои ответные ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
есть почтовый сервер mail.supersamsev.ru Ubuntu 12.04 работает под Zimbra 8.0.8_GA_6184.FOSS параметры сервера 2.5 Gb RAM ssd 60 gb, CPU 2400x2 (в облаке flops.ru) проработав где-то 2 месяца стал 1 раз в день сыпаться что то съедает ...Системное администрирование11 заявокЗакрыт9 лет назад