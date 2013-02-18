Дизайны для двух интернет-магазинов

Дизайн сайтовЗавершен2 заявки162 просмотра
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Нужны дизайны для двух интернет магазинов

11 лет назад
Saatizo
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
V-Elena
Елена 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$320
10 дней
Как всегда в работе с Еленой - отличные дизайны, запланированные сроки, и довольные заказчики. Всем рекомендую Елену!
Как всегда самые положительные впечатления от работы с Сергеем! Все четко, оплата незамедлительная. Мои рекомендации!
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