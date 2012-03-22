Несложный gif баннер для сайта

БаннерыЗавершен13 заявок172 просмотра
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GIF баннер на левую колонку под меню для сайта Компания «Уютный дом» http://bani-penza.surinfo.ru/ (вместо самодельного).

Размер на выбор дизайнера с учетом существующей ширины левой колонки сайта.

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12 лет назад
Saatizo
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Scrape
Алмаз 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Cделал баннер очень хорошо и быстро. Большое спасибо.
Четкое задание. Своевременная оплата. Рекомендую!
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