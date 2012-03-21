Флеш-баннер для "КNS"

Требования по изготовлению флеш-банера для компании «KNS» http://www.kns.ru/

Техтребования для изготовления баннера смотреть по ссылке

http://www.adriver.ru/doc/ban/spec/spec_282.html

Формат баннера 240*400. Для размещения нужен сам баннер + гиф заглушка + ссылка.

Баннер состоит из 3 слайдов. Смысл каждого - максимально эффективно отразить, что в

компании «КНС» самые выгодные цены на ноутбуки.

1 слайд «Самые НИЗКИЕ цены на ноутбуки»

2 слайд «ГАРАНТИРУЕМ - ниже цен нет»

3 слайд «Найдете дешевле - ВЕРНЕМ 120% разницы»

Возможно размещение на баннере информации об том, что компания имеет следующие официальные статусы http://www.kns.ru/about.html.

Можно использовать, по приоритетности: HP, Lenovo, Dell, Asus, Acer, Toshiba, Samsung

У компании есть флеш-банер по распродаже, ссылка (http://www.kns.ru/spec_all.html)

Но стиль его не подходит, новый баннер должен быть более стильным, эффектным и не таким мерцающим!

Цветовая гамма изображений баннера должна выделяться, но не нарушать общий вид сайта, на котором планируется размещение - http://www.thg.ru/.

Вообщем, все в Ваших руках, готовы рассмотреть Ваши варианты флеш-баннеров!) Ждем! Срок исполнения достаточно срочный!!!!