Флеш-баннер для "КNS"

$30
БаннерыЗавершен5 заявок220 просмотров
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Требования по изготовлению флеш-банера для компании «KNS» http://www.kns.ru/

Техтребования для изготовления баннера смотреть по ссылке

http://www.adriver.ru/doc/ban/spec/spec_282.html

Формат баннера 240*400. Для размещения нужен сам баннер + гиф заглушка + ссылка.

Баннер состоит из 3 слайдов. Смысл каждого - максимально эффективно отразить, что в

компании «КНС» самые выгодные цены на ноутбуки.

1 слайд «Самые НИЗКИЕ цены на ноутбуки»

2 слайд «ГАРАНТИРУЕМ - ниже цен нет»

3 слайд «Найдете дешевле - ВЕРНЕМ 120% разницы»

Возможно размещение на баннере информации об том, что компания имеет следующие официальные статусы http://www.kns.ru/about.html.

Можно использовать, по приоритетности: HP, Lenovo, Dell, Asus, Acer, Toshiba, Samsung

У компании есть флеш-банер по распродаже, ссылка (http://www.kns.ru/spec_all.html)

Но стиль его не подходит, новый баннер должен быть более стильным, эффектным и не таким мерцающим!

Цветовая гамма изображений баннера должна выделяться, но не нарушать общий вид сайта, на котором планируется размещение - http://www.thg.ru/.

Вообщем, все в Ваших руках, готовы рассмотреть Ваши варианты флеш-баннеров!) Ждем! Срок исполнения достаточно срочный!!!!

12 лет назад
knsru
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Pyton_
Мария 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Высокое качество исполненной работы. Работа была выполнена быстро, в соответствии со всеми требованиями! Приятно было сотрудничать! Рекомендую!
Отличный заказчик, подробное техзадание, быстрая оплата. Фрилансеры, можете смело работать, несмотря пока на единственный отзыв)
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