Нужен баннер

ТЗ в приложении. Примечание: по три баннера указанных размеров на каждые из трех сюжетов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать простенький баннер из трех картинок, на заданный фон нанести надпись, а на одной картинке соеденить две фотографии в одну общую и тоже написать текст. Все это нужно установить на сайт PHP с ссылкой на конкретные разделы. Пожалуйста, пишите те, кто сможет это сделать завтра за один день. И вашу цену, спасибо.
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