Нужен баннер

Нужно сделать простенький баннер из трех картинок, на заданный фон нанести надпись, а на одной картинке соеденить две фотографии в одну общую и тоже написать текст. Все это нужно установить на сайт PHP с ссылкой на конкретные разделы. Пожалуйста, пишите те, кто сможет это сделать завтра за один день. И вашу цену, спасибо.