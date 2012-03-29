Нужен баннер

БаннерыЗавершен7 заявок185 просмотров
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Нужно сделать простенький баннер из трех картинок, на заданный фон нанести надпись, а на одной картинке соеденить две фотографии в одну общую и тоже написать текст. Все это нужно установить на сайт PHP с ссылкой на конкретные разделы. Пожалуйста, пишите те, кто сможет это сделать завтра за один день. И вашу цену, спасибо.

12 лет назад
naughtywoman
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
silvvver
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Александр сделал мне красивые баннеры, в оговоренный срок, большое спасибо, теперь обращаюсь только к вам!
Всё супер!!!
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