Проффесионнальный распил сайтов php/js/mysql
6 лет в веб-разработке. Верстка, системная интеграция и программирование: drupal7, 1с-битрикс, silverstripe, opencart, modX.
Адаптивная верстка Bootstramp, Foundation. СЕО оптимизация.
Имеются сертификаты 1с-битрикс: dev.1c-bitrix.ru/learning...
Опыт работы в двух рекламных агентствах в качестве веб-разработчика
Мой скайп: Arturas-Alfredas Lapinskas
Мое портфолио на сайте fl: https://www.fl.ru/users/Alfred574/
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$300
8 баллов
9 лет назад
1С
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$15/час
от $15от 1 часа
нет рейтинга