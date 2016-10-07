Alfred574

Артурас Alfred574

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Проффесионнальный распил сайтов php/js/mysql

6 лет в веб-разработке. Верстка, системная интеграция и программирование: drupal7, 1с-битрикс, silverstripe, opencart, modX.

Адаптивная верстка Bootstramp, Foundation. СЕО оптимизация.

Имеются сертификаты 1с-битрикс: dev.1c-bitrix.ru/learning...

Опыт работы в двух рекламных агентствах в качестве веб-разработчика

Мой скайп: Arturas-Alfredas Lapinskas

Мое портфолио на сайте fl: https://www.fl.ru/users/Alfred574/

Отзывы заказчиков

bykovskij
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$300
8 баллов
9 лет назад
Перенос интернет магазина на 1с-Битрикс
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$15/час
от $15от 1 часа
нет рейтинга