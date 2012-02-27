bykovskij

Владимир bykovskij

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
drupal \bitrix

Для каждого сайта нужен индивидуальный подход и выбор системы управления. Я всегда готов ответить на любые вопросы, и помочь:)

Портфолио вы можите посмотреть на сайте bykovskij.ru

Отзывы http://www.free-lance.ru/users/bykovskij/

[email protected]

Отзывы заказчиков

OnArsy
Арсен 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$300
10 баллов
12 лет назад
Требуется натянуть вёрстку на 1C Bitrix
Работа без предоплаты и точно в срок. Спасибо.
Своевременная и достойная оплата, грамотное ТЗ, с радостью продолжу сотрудничать :)
Ответный отзыв
italio
Сергей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$250
10 баллов
13 лет назад
Создание копии сайта
В целом работой доволен. Все корректировки вносились оперативно. При сохранении подобного алгоритма и темпа работы на обещанные 3 месяца тех. поддержки (гарантии так сказать), уровень работ оцениваю на 10 баллов!
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Ответный отзыв
JusticeLeague
Добро 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Создание интернет-магазина на 1С-Битрикс
Владимир очень надежный исполнитель. Даже если что-то случилось на проекте который он выполнял ранее, он без лишних слов все сделает «как надо». Все четко и быстро и в положенные сроки. Рекомендую!
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Ответный отзыв
JusticeLeague
Добро 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$300
10 баллов
13 лет назад
Создание сайта каталога на 1С-Битрикс
Надеюсь на долгое сотрудничество. Результат меня очень порадовал, особенно если учесть то, в какие сжатые сроки он был выполнен. Приятно работать с профессионалом. Очень обязательный и ответственный исполнитель, учитывает все пожелания.
Приятно работать с Петром. Он прекрасно разбирается во всех этапах проектирования сайтов и работа с ним всегда интересна и легка. С оплатой также нет никаких проблем. Рекомендую!
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
от $1
от 14 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $1
от 14 дней
нет рейтинга