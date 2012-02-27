drupal \bitrix
Для каждого сайта нужен индивидуальный подход и выбор системы управления. Я всегда готов ответить на любые вопросы, и помочь:)
Портфолио вы можите посмотреть на сайте bykovskij.ru
Отзывы http://www.free-lance.ru/users/bykovskij/
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
12 лет назад
1С
Работа без предоплаты и точно в срок. Спасибо.
Ответный отзыв
Своевременная и достойная оплата, грамотное ТЗ, с радостью продолжу сотрудничать :)
$250
10 баллов
13 лет назад
В целом работой доволен. Все корректировки вносились оперативно. При сохранении подобного алгоритма и темпа работы на обещанные 3 месяца тех. поддержки (гарантии так сказать), уровень работ оцениваю на 10 баллов!
$1
10 баллов
13 лет назад
1С
Владимир очень надежный исполнитель. Даже если что-то случилось на проекте который он выполнял ранее, он без лишних слов все сделает «как надо». Все четко и быстро и в положенные сроки. Рекомендую!
$300
10 баллов
13 лет назад
1С
Надеюсь на долгое сотрудничество. Результат меня очень порадовал, особенно если учесть то, в какие сжатые сроки он был выполнен. Приятно работать с профессионалом. Очень обязательный и ответственный исполнитель, учитывает все пожелания.
Ответный отзыв
Приятно работать с Петром. Он прекрасно разбирается во всех этапах проектирования сайтов и работа с ним всегда интересна и легка. С оплатой также нет никаких проблем. Рекомендую!
Веб-программирование
2 отзыва
от $1
от 14 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $1
от 14 дней
нет рейтинга