Приватный проект для Никитина Антона

Требуется сделать flash-баннер, jpeg-баннер уже есть, файлик прилагается. Посмотреть размещение можно на сайте www.goldax.ru Нужно сделать такой же тематики только симпотичный и анимированный. Акцент делается на ценопад и скидки, цвет берем с сайта, треугольнички на изделиях. ...