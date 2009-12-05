Сделать flash баннер.

БаннерыЗавершен9 заявок208 просмотров
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У нас есть гиф баннер, нужно из гифа сделать флеш баннер..

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14 лет назад
RedApple
Юрьевич 
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Gal4er
Галина 
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
20 отзывов
14 лет назад
$10
1 день
Сотрудничество с Галиной мне понравилось! Работа была сделана очень быстро и самое главное качественно. Отличный исполнитель, спасибо.. Рекомендую!!
Приятно работать, постоянно на связи Всем рекомендую и буду рада сотрудничать в дальнейшем
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