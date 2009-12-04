Создать два рекламных рисунка 88х31 и 728х90

1Создать флеш баннер для мамского сайта -ширина 150, высота 100 2 Создать баннер новогоднего поздравления 480*60 Срок изготовления 2 дня Оплта wmr. 300 р за каждый
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пишите в icq 76600000 и оставляйте предложения
Привет,требуется создать два рисунка для рекламных показов в google и на тематических форумах .нужен тип,чтобы это бросалось в глаза и рука так и тянулась нажать на него! нужно с анимацией,эффектом каким-то..в общем,для привлечения внимания
Можно по несколько простых версий , по тематике моего сайта
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