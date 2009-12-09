Создать два флеш баннера

БаннерыЗавершен19 заявок311 просмотров
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1Создать флеш баннер для мамского сайта -ширина 150, высота 100

2 Создать баннер новогоднего поздравления 480*60

Срок изготовления 2 дня

Оплта wmr. 300 р за каждый

14 лет назад
makarena55
Анна 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Iron
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$20
1 день
Очень довольны работой Юрия. Быстрое и точное исполнение задания. Планируем продолжить сотрудничество
Хороший заказчик, приятно с ним работать. Буду рад ещё сотрудничать. Рекомендую
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