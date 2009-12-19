Нарисовать пачку баннеров 468*60

БаннерыЗавершен32 заявки438 просмотров
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Креативность идеи главное.

В личку не пишем, примеры оставляем в тендере. Заранее, спасибо.

14 лет назад
RichDad
Гость 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
Выбранные исполнители
seraf
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 часов назад
14 лет назад
$50
4 дня
Работа выполнена оч креативно, качественно и в соответствии с требованями. Игорь, благодарю за сотрудничество!
Отлично поработали. Николай заплатил раньше сдачи работы и был терпелив к слегка затянутым срокам во время поиска идеи. Доверяет художественному вкусу дизайнера. Идёт на встречу при корректировке стоимости работы. В общем, всем рекомендую работать без каких-либо опасений.
SergeySedoy
Сергей 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
14 лет назад
$50
3 дня
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