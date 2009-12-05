Нарисовать баннеры для сайта

Персональный проект для Мешангин Алексей (nitrolex)
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Нужно сделать анимированные баннеры для сайта http://www.avroragro.ru/, 468х60 и 400х60 с одинаковым содержимым и кнопку размером 88х31. С вас примерную цену. подробности в пм или асе
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