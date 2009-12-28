Конкурс на баннер в формате gif

Требуется статичный банер 139х139 (минимального, но качественного веса) для сайта www.ross-studio.com Банер должен быть стильный, утонченный, как в рекламе дорогих духов. Особое внимание на шрифт. Рок и революция отменяются!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим баннер для проекта www.70ts.ru
Формат GIF
Анимированный
размером 468х60
Побеждает тот чей баннер возьмёт самый больший CTR
Остальные понравившиеся баннеры выкуплю по 3wmz как поощрительный приз.
- Похожие заказы
- $15Баннеры15 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна качественная реализация флэш-заставки по ТЗ. Времени на реализацию 3 дня. Только для профессионалов.Баннеры19 заявокЗакрыт14 лет назад
- $40
Нужно 3 анимированных гиф баннера следующих форматов: 240*400 468*60 120*240 Вот сайт: http://www.superprizi.ru Идея, которую нужно отразить в баннерах: Честно и без обмана! Заполни форму и получи супер приз 450000 Никаких СМС и прочего разводилова! Денег платить не нужно, мы сами их платим всем! Сценарий ...Завершен14 лет назад
- $5
Нужны два анимированных баннера, 100х100 и 468х60. Сайт http://euro-tank.ru/. На баннерах должен быть КАМАЗ из шапки и текст "дизельное топливо для коттеджей". Бюджет - 5$. Срок - сегодня (в идеале до 18.00 по Мск).Баннеры18 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно сделать анимированные баннеры для сайта http://www.avroragro.ru/, 468х60 и 400х60 с одинаковым содержимым и кнопку размером 88х31. С вас примерную цену. подробности в пм или асеЗакрыт14 лет назад
- $13
Персональный проект для Мешангин Алексей (nitrolex)Закрыт14 лет назад
Требуется выполнить макет баннера для печати, пример во вложении, есть исходник в AI нужно доработать его.Баннеры17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Баннер а лучше несколько на тему новогодней акции: В 2010 ГОДУ ВСЕ ПО $ 49.99 2010 Мбайт места на диске и никаких лимитов на количество сайтов бесплатная регистрация домена 12 месяцев надежного хостинга на платформе ...Закрыт14 лет назад
- $100
Нужен анимированный баннерЗавершен14 лет назад
Пишите в icq 76600000 и оставляйте предложения Привет,требуется создать два рисунка для рекламных показов в google и на тематических форумах .нужен тип,чтобы это бросалось в глаза и рука так и тянулась нажать на него! нужно с ...Завершен14 лет назад