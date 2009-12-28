Конкурс на баннер в формате gif

$15
БаннерыЗавершен16 заявок994 просмотра
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#1$

Необходим баннер для проекта www.70ts.ru

Формат GIF

Анимированный

размером 468х60

Побеждает тот чей баннер возьмёт самый больший CTR

Остальные понравившиеся баннеры выкуплю по 3wmz как поощрительный приз.

14 лет назад
hochuinfo
Денис 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
Победитель конкурса
Saharnov92
31 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
Хорошо проделанная работа, спасибо.
Заявки фрилансеров
Saharnov92
31 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
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