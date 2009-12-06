Баннер Александра Росса

$15
БаннерыЗакрыт15 заявок1066 просмотров
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#1$

Требуется статичный банер 139х139 (минимального, но качественного веса) для сайта www.ross-studio.com

Банер должен быть стильный, утонченный, как в рекламе дорогих духов. Особое внимание на шрифт. Рок и революция отменяются!

14 лет назад
ankor11
53 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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