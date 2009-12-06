Новогодняя флеш-заставка для сайта

Требуется статичный банер 139х139 (минимального, но качественного веса) для сайта www.ross-studio.com Банер должен быть стильный, утонченный, как в рекламе дорогих духов. Особое внимание на шрифт. Рок и революция отменяются!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна качественная реализация флэш-заставки по ТЗ.
Времени на реализацию 3 дня.
Только для профессионалов.
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