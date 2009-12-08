3 гиф баннера срочно

Нужно 3 анимированных гиф баннера следующих форматов:

240*400

468*60

120*240

Вот сайт: http://www.superprizi.ru

Идея, которую нужно отразить в баннерах:

Честно и без обмана!

Заполни форму и получи супер приз 450000

Никаких СМС и прочего разводилова!

Денег платить не нужно, мы сами их платим всем!

Сценарий достаточно реализовать один на всех форматах. Нужны профессиональные высококликабельные баннеры.