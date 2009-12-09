Есть логотип в фотошопе - нужно в кореле

Нужно 3 анимированных гиф баннера следующих форматов: 240*400 468*60 120*240 Вот сайт: http://www.superprizi.ru Идея, которую нужно отразить в баннерах: Честно и без обмана! Заполни форму и получи супер приз 450000 Никаких СМС и прочего разводилова! Денег платить не нужно, мы сами их платим всем! Сценарий ...