Необходимо создание анимированного gif баннера 88x

Добрый день. Необходимо создание gif анимированного баннера 88x31 для проекта онлайн игр (клуб любителей mmorpg, онлайн игр).

Стиль: фэнтэзи

Цвета: коричневые + другие

Необходимо чтобы менялся не только текст, а был какой то сюжет у баннера, рыцарь движется или что нибудь еще.

Пишите пожалуйста цены и сроки.

Если есть похожие работы, оставляйте ссылки на них.

Спасибо за внимание.