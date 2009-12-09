Необходимо создание анимированного gif баннера 88x

БаннерыЗавершен21 заявка246 просмотров
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Добрый день. Необходимо создание gif анимированного баннера 88x31 для проекта онлайн игр (клуб любителей mmorpg, онлайн игр).

Стиль: фэнтэзи

Цвета: коричневые + другие

Необходимо чтобы менялся не только текст, а был какой то сюжет у баннера, рыцарь движется или что нибудь еще.

Пишите пожалуйста цены и сроки.

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Спасибо за внимание.

14 лет назад
eis3
33 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
And-Re
34 годаШри-Ланка
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Очень хороший исполнитель. Работа выполнена качественно. Рекомендую как мастера своего дела. Спасибо большое ;)
Александр - общительный и приятный человек, после работы - только положительные эмоции! Оплата вовремя, спасибо! Буду рад сотрудничеству!
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