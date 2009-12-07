Срочно доделать flash-баннер по готовому сценарию

Требуется статичный банер 139х139 (минимального, но качественного веса) для сайта www.ross-studio.com Банер должен быть стильный, утонченный, как в рекламе дорогих духов. Особое внимание на шрифт. Рок и революция отменяются!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
К сожалению, у фрилансера случились форс-мажорные обстоятельства.
Нужно доделать flash-баннер по готовому сценарию, с частью исходников.
Нужно сделать быстро и качественно. По срокам - менее суток.
Я оставлю проект и выберу исполнителя в 23 часа по Москве. Баннер нужен завтра максимум до 17 часов.
Кратко. Баннер для интернет-магазина (внутренний, будет крутится на самом сайте). Он о акции в магазине - предновогодней скидке. Крактко сюжет: стоянка в снегу, далее комок снега падает, разбивается, на нем наша надпись. Баннер должен привлекать внимание. На кадре с текстом должен замирать подольше.
Подробно:
"Итак, прикрепляю картинку 650x120.png нужно на местах где стрелки и
нарисованые контуры машин нарисовать машинки до конца. Рядом с левым
столбом табличка, на ней написать надпись автостоянка. а на фонорях
рекомный плакат с текстом вашей акции.
Раскадровка баннера :
1 кадр: показаны машинки и табличка с надписью автостоянка и идет снег. ( машины и
табличка припорошены снегом . затем сверху падает комок снега на
табличку. ( я рещил снежок заменить на комок снега падающего сверху.
т.к. там логичнее будет выглядеть баннер.
2 кадр: камера поднимается на вверх на плакат вашей акции . по краям
плаката мигает гирлянда . ( я хотел сделать лампочки гирлянд в форме
машинок игрушечных разного цвета. Вот ссылка на машинки для гирлянд _http://wo-ow.ru/uploads/posts/2009-02/1234206263_toy-car-n-bus.jpg
Ну а затем камера фиксируется некоторое время на акции и баннер
начинается заново.
Прилагаю исходники фона для баннера."
Заявку, пожалуйста, сразу оставляйте с конечной ценой.
Присылайте, пожалуйста, в личные сообщения примеры работ по flash-баннерам со сложным сценарием.
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