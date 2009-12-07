Срочно доделать flash-баннер по готовому сценарию

К сожалению, у фрилансера случились форс-мажорные обстоятельства.

Нужно доделать flash-баннер по готовому сценарию, с частью исходников.

Нужно сделать быстро и качественно. По срокам - менее суток.

Я оставлю проект и выберу исполнителя в 23 часа по Москве. Баннер нужен завтра максимум до 17 часов.

Кратко. Баннер для интернет-магазина (внутренний, будет крутится на самом сайте). Он о акции в магазине - предновогодней скидке. Крактко сюжет: стоянка в снегу, далее комок снега падает, разбивается, на нем наша надпись. Баннер должен привлекать внимание. На кадре с текстом должен замирать подольше.

Подробно:

"Итак, прикрепляю картинку 650x120.png нужно на местах где стрелки и

нарисованые контуры машин нарисовать машинки до конца. Рядом с левым

столбом табличка, на ней написать надпись автостоянка. а на фонорях

рекомный плакат с текстом вашей акции.

Раскадровка баннера :

1 кадр: показаны машинки и табличка с надписью автостоянка и идет снег. ( машины и

табличка припорошены снегом . затем сверху падает комок снега на

табличку. ( я рещил снежок заменить на комок снега падающего сверху.

т.к. там логичнее будет выглядеть баннер.

2 кадр: камера поднимается на вверх на плакат вашей акции . по краям

плаката мигает гирлянда . ( я хотел сделать лампочки гирлянд в форме

машинок игрушечных разного цвета. Вот ссылка на машинки для гирлянд _http://wo-ow.ru/uploads/posts/2009-02/1234206263_toy-car-n-bus.jpg

Ну а затем камера фиксируется некоторое время на акции и баннер

начинается заново.

Прилагаю исходники фона для баннера."

Заявку, пожалуйста, сразу оставляйте с конечной ценой.

Присылайте, пожалуйста, в личные сообщения примеры работ по flash-баннерам со сложным сценарием.