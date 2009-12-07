Создание динамического баннера

Нужно создать динамический баннер для строительной компании.

Идея есть, придумывать ничего не надо. Весь материал с меня.

Баннер не сложный параметры: 175на175пкс, размер не более 55килобайт.

Бюджет небольшой цены не завышайте.

Исполнителю обязательно отзыв, если будет все сделано хорошо.