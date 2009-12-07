Создание динамического баннера

Требуется статичный банер 139х139 (минимального, но качественного веса) для сайта www.ross-studio.com Банер должен быть стильный, утонченный, как в рекламе дорогих духов. Особое внимание на шрифт. Рок и революция отменяются!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать динамический баннер для строительной компании.
Идея есть, придумывать ничего не надо. Весь материал с меня.
Баннер не сложный параметры: 175на175пкс, размер не более 55килобайт.
Бюджет небольшой цены не завышайте.
Исполнителю обязательно отзыв, если будет все сделано хорошо.
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