Нужно сделать мигающие картинки

Добрый день. Есть порядка 10 фотографий. Нужно сделать флеш-баннер, в котором эти фотографии красиво будут меняться (плавно переходить с одной на другую). Сложного ничего нету. Главное сделать все сегодня и красиво. Пишите примерную цену и контакты. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть папка с картинками разными размера (небольшие), нужно их все пропустить через ImageReady сделав из них мигающие картинки, по типу, увеличение-уменьшение.
Картинок примерно 20-30шт (jpg,png).
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