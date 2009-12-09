Нужен флеш баннер 480*260. Пример: vtb.com.ua/rus/web.html?l... (центральный). 2 кадра с иллюстрациями + выезжающий текст. Дополнительная информация по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется нарисовать ряд баннеров.
1. Баннеры 519х226
a) Товары для нее
b) Товары для него
c) Товары для пар.
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Примеры баннеров можно посмотреть здесь - http://www.edenfantasys.com/ баннер на главной странице - и баннеры внутри категорий "Toys for couples", "Sex toys for men", "Bestsellers", "Sex toy promos"....
Креативные тексты для баннеров будут оплачены!
Тексты в финальном варианте баннеров должны быть отдельным слоем.
ОТ Вас хочется видеть предложения типа: Превьюшка баннера - Ваша цена.
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