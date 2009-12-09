Нарисовать ряд баннеров!

Нужно создать динамический баннер для строительной компании. Идея есть, придумывать ничего не надо. Весь материал с меня. Баннер не сложный параметры: 175на175пкс, размер не более 55килобайт. Бюджет небольшой цены не завышайте. Исполнителю обязательно отзыв, если будет все сделано хорошо.