2 flash баннера

Здравствуйте! Нужен анимационный баннер размером 240x400 pix. Формат – flash Баннер предназначен для привлечения участников и посетителей на первый фестиваль видеофильмов о путешествиях "Пулковский меридиан" Должен содержать: 1) даты проведения фестиваля 15-19 февраяля 2010 года. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно изготовить два flash баннера
600х90 и 250х300 – не более 30 КБ
общие требования описаны тут - http://www.nbprice.ru/about_help.htm?id=42
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