Требуется анимированный баннер

$15
БаннерыЗакрыт6 заявок287 просмотров
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#1$

Здравствуйте! Нужен анимационный баннер размером 240x400 pix.

Формат – flash

Баннер предназначен для привлечения участников и посетителей на первый фестиваль видеофильмов о путешествиях "Пулковский меридиан"

Должен содержать:

1) даты проведения фестиваля 15-19 февраяля 2010 года.

2) Дату окончания подачи заявок 01.02.10

3) Название – фестиваль видеофильмов о путешествиях "Пулковский меридиан"

4) Название города – Санкт-Петербург

5) Название проводящей организации – Русское географическое общество и ее логотип.

6) Название проводящей комиссии – Комиссия научного туризма

7) Ссылка на сайт и него название www.pmfest.org.ru

Также по окончании работ нужен будет исходный файл проекта.

Необходимые материалы в приложении

14 лет назад
menkautot
Андрей 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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