Требуются Flash баннеры - 2 шт.

БаннерыЗавершен20 заявок268 просмотров
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Требуется 2 флеш баннера.

Для сайтов занимающихся продажей плитки и ламината.

Концепция баннеров практически идентична.

Размер: "179px * 325px"

Требуется:

1. Использовать в баннере фото интерьеров с сайта;

2. Акцентировать внимание на скидках до 15%;

3. Разместить Деда Мороза или елочку.

Основные задачи: привлечь пользователя купить по скидке и отразить новогоднюю тематику.

Оплата: Яндекс-Деньги

Не сдающих работу к назначенному сроку и вебстудии просьба не беспокоить.

14 лет назад
xstr
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
markinyan
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$50
2 дня
Работой с Яном доволен! Отличный специалист своего дела. Работает быстро и качественно. Сдал все в срок, правок в баннерах не понадобилось! Советую всем выбрать именно его для своих разработок!
Четкое задание, аккуратная оплата = вывод: надежный заказчик. Буду работать с удовольствием дальше.
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