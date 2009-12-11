Нужен "работающий баннер" 768*90 (JPEG, GIF, PNG)

БаннерыЗавершен17 заявок291 просмотр
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Требование к разработчику - обязательно портфолио. Срок изготовления баннера - максимум 13 декабря. Понимание, что такое "работающий баннер".

Требования к баннеру:

Основное: баннер должен не раздражать глаза, быть корректным и в тоже время "работать".

1. Баннер - в одном из форматов на выбор: JPEG, GIF, PNG.

2. Размер баннера в пикселях: 768 по ширине и 90 по высоте

3. Размер файла баннера: до 35 Килобайт.

4. Альтернативный текст для баннера не может быть больше 100 символов.

5. Рекламный баннер должен иметь видимые границы (обведен в рамку, не совпадающую с цветом фона).

6. Анимация в баннере не допускается.

14 лет назад
vladd
53 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$10
2 дня
Ирина, выполнила работу на отлично и в срок. Доволен. Из 17 претендентов на баннер выбрал её и не пожалел.
Отличный заказчик, детальное описание сути заказа позволило быстро выполнить работу. Оплата без задержек. Рекомендую!
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