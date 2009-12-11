Нужен "работающий баннер" 768*90 (JPEG, GIF, PNG)

Требование к разработчику - обязательно портфолио. Срок изготовления баннера - максимум 13 декабря. Понимание, что такое "работающий баннер".

Требования к баннеру:

Основное: баннер должен не раздражать глаза, быть корректным и в тоже время "работать".

1. Баннер - в одном из форматов на выбор: JPEG, GIF, PNG.

2. Размер баннера в пикселях: 768 по ширине и 90 по высоте

3. Размер файла баннера: до 35 Килобайт.

4. Альтернативный текст для баннера не может быть больше 100 символов.

5. Рекламный баннер должен иметь видимые границы (обведен в рамку, не совпадающую с цветом фона).

6. Анимация в баннере не допускается.