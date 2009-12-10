ГИФ баннер 468x60. Ветеринарная клиника.

Добрый день. Есть порядка 10 фотографий. Нужно сделать флеш-баннер, в котором эти фотографии красиво будут меняться (плавно переходить с одной на другую). Сложного ничего нету. Главное сделать все сегодня и красиво. Пишите примерную цену и контакты. Спасибо.