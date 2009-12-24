Разработать flash баннер тема - безопасность

Сделать, чтобы размер был 604px на 402px (расширить картинку вниз) добавить в эту новую часть текст, чтобы было симпатично
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По цене ничего сказать не могу т.к. ни разу не сталкивался с этим, но думаю, что договориться всегда можно.
баннеры 600x240 и 240x400, flash, лого использовать обязательно (прикрепил), баннер можно сделать один, а потом произвести его ресайз.
Текст: проектирование, монтаж, техническое обслуживание и модернизация пожарной и охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и систем контроля доступа. При заказе монтажа - проект бесплатно!"
баннер должен обязательно содержать соответствующие рисунки, типа "проектирование" и тут быстро обводится планировка помещения заумная какая-нибудь, затем "монтаж пожарной сигнализации" и дымовой извещатель мигает на стене, затем "монтаж видеонаблюдения" и видеокамера фокусируется т.е. рисунки подобрать по теме и создать им соответствующее движение, если оно необходимо.
за подробностями на мыло или в приват
- Похожие заказы
- $10Баннеры52 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $20
Необходимо нарисовать два баннера размерами 190 на 75. (Длинна 190 px, высота 75 px). Тематики баннеров: 1. Тема: размещение объявлений на досках. 2. Размещение сайтов в социальных сетях. Приобладающий цвет: оранжевый. Баннеры НЕ анимированные, в формате *.png. Все остальное ...Завершен14 лет назад
- $100
Ребуеться хейдер для сайта! 898px;150px; Что должно быть на логотипе: высоковольтные вышки(вышки проводящие высоковольтные провода), название фирмы(Энергия Черноземья), что то вроде на мосту хотелось бы! Жду реальные предложения!Баннеры13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Новогодний банерок с елкой и стишком.Завершен14 лет назад
- $10
Необходимо сделать банер 150*150 для интернет магазина парфюмерииЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужны GIF баннеры из моих материалов, размером 100х100, 178х60, 150x150, 468х60, 728х90, 120х600 и 250х200 по 1шт (для начала) на тему “Бытовки” Требования к баннерам • Объем файла баннеров 100х100, 178х60, 150x150 и 468х60 не должен ...Завершен14 лет назад
Добрый день. Необходимо сделать анимированный GIF баннер размером 468x60, по весу: чем меньше, тем лучше :) Баннер для клуба любителей онлайн игр. Скриншот проекта прилагается, надо сделать что-то в таком стиле, с развитием события, движением персонажей (драконов, паладинов ...Баннеры17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Добрый день. Требуется сделать анимированные gif баннеры для привлечения партнеров в проект по заработку, размеры: 468 x 60 250 x 250 125 x 125 160 x 600 120 x 600 В двух цветовых решениях. Бюджет 50wmz, срок - 1 день. ...Завершен14 лет назад
Создать 5 gif баннеров 88*33 2-х кадровые подробности при беседе смотрю на портфолио в личку не писатьЗавершен14 лет назад
Необходимо выполнить графический баннер в 3D (либо похоже на 3D). Это внешний вид цифрового продукта (программы). На изображении коробочка (или нечто вроде того) с надписью названия программы и слоган. Ничего сложного, главное что бы было ...Завершен14 лет назад