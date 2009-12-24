Разработать flash баннер тема - безопасность

БаннерыЗавершен17 заявок340 просмотров
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По цене ничего сказать не могу т.к. ни разу не сталкивался с этим, но думаю, что договориться всегда можно.

баннеры 600x240 и 240x400, flash, лого использовать обязательно (прикрепил), баннер можно сделать один, а потом произвести его ресайз.

Текст: проектирование, монтаж, техническое обслуживание и модернизация пожарной и охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и систем контроля доступа. При заказе монтажа - проект бесплатно!"

баннер должен обязательно содержать соответствующие рисунки, типа "проектирование" и тут быстро обводится планировка помещения заумная какая-нибудь, затем "монтаж пожарной сигнализации" и дымовой извещатель мигает на стене, затем "монтаж видеонаблюдения" и видеокамера фокусируется т.е. рисунки подобрать по теме и создать им соответствующее движение, если оно необходимо.

за подробностями на мыло или в приват

14 лет назад
autocad2010
Андрей  
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
clubzone
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Отличный исполнитель! Работы пошли на ура!!! Баннеры очень красивы и внимание привлекают так, что не нажать не возможно :-)
Только положительное мнение сложилось после сотрудничества с Андреем. Как заказчик он предоставил хорошее подробнее ТЗ, в процессе работы не возникало недопонимай, что самое главное. Не могу не подчеркнуть того, что Андрей умеет правильно и приятно вести разговор. Буду рад сотрудничать и в дальнейшем.
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