Разработать flash баннер тема - безопасность

По цене ничего сказать не могу т.к. ни разу не сталкивался с этим, но думаю, что договориться всегда можно.

баннеры 600x240 и 240x400, flash, лого использовать обязательно (прикрепил), баннер можно сделать один, а потом произвести его ресайз.

Текст: проектирование, монтаж, техническое обслуживание и модернизация пожарной и охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и систем контроля доступа. При заказе монтажа - проект бесплатно!"

баннер должен обязательно содержать соответствующие рисунки, типа "проектирование" и тут быстро обводится планировка помещения заумная какая-нибудь, затем "монтаж пожарной сигнализации" и дымовой извещатель мигает на стене, затем "монтаж видеонаблюдения" и видеокамера фокусируется т.е. рисунки подобрать по теме и создать им соответствующее движение, если оно необходимо.

за подробностями на мыло или в приват