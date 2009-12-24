Нужны GIF баннеры из моих материалов, размером 100х100, 178х60, 150x150, 468х60, 728х90, 120х600 и 250х200 по 1шт (для начала) на тему “Бытовки”

Требования к баннерам

• Объем файла баннеров 100х100, 178х60, 150x150 и 468х60 не должен превышать 30 Kb, для баннеров 120х600, 250x200 и 728х90 - до 50 Kb.

• Не принимаются моргающие или монотонно изменяющиеся баннеры, которые своим присутствием могут раздражать посетителей.

• Баннеры разных размеров не должны быть простым ресайзом (хотя можно и ресайз, но по другой цене)

• Используемые тексты: Бытовки, Строительные городки, Модульные здания (не нужно отсебятины-бредятины)

• Картинка должна соответствовать надписи, и наоборот... :)

в баннерах можно (не обязательно) показать не только экстерьер, но и интерьер наших замечательных бытовок

Условия

Вы предоставляете один баннер любого формата и после согласования делаете остальные.

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Стоимость

100х100, 178х60, 150x150 и 468х60 - до 3$

120х600, 250x200 и 728х90 - до 4$

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p.s. если вы предлагаете мне баннеры выше указанной стоимости, это означит, что проект вы не читали, а тупо занимаетесь СПАМом.