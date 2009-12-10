Необходим анимированный GIF баннера 468x60

Добрый день.

Необходимо сделать анимированный GIF баннер размером 468x60, по весу: чем меньше, тем лучше :)

Баннер для клуба любителей онлайн игр.

Скриншот проекта прилагается, надо сделать что-то в таком стиле, с развитием события, движением персонажей (драконов, паладинов и т.д.), что нибудь интересное.

Прошу показывать примеры работ именно такой тематики если есть.

Указывайте цены и сроки.

Спасибо за внимание.