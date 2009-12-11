Баннеры для привлечения партнеров

$50
БаннерыЗавершен13 заявок245 просмотров
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Добрый день.

Требуется сделать анимированные gif баннеры для привлечения партнеров в проект по заработку, размеры:

468 x 60

250 x 250

125 x 125

160 x 600

120 x 600

В двух цветовых решениях. Бюджет 50wmz, срок - 1 день. Подробности тематики при личном общении.

14 лет назад
vanuhan
NaN лет
20 лет в сервисе
Был
13 лет назад
22 отзыва
Выбранный исполнитель
apelab
54 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад
$53
2 дня
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