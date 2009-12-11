Приватный проект для Резуненко Романа (Antil)

Есть обычный GIF – необходимо срочно из него сделать баннер-растяжку. Статичный, без анимации. Размеры: 100% х 90px (фиксированная высота и изменяемая ширина). Формат: флеш (swf). Вес: до 30 кб. Параметры: вся его область должна являться активной гиперссылкой, которая передается ...
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Новогодний банерок с елкой и стишком.
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