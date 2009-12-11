Приватный проект для Резуненко Романа (Antil)

$50
БаннерыЗавершен2 заявки158 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Новогодний банерок с елкой и стишком.

14 лет назад
astronweb
Валерий 
52 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Antil
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$12
1 день
Все сделано быстро. качественно и в срок
Отличный заказчик. Справился быстро, так как были предоставленны все материалы) Оплата моментально. Надеюсь продолжим сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Доделать баннер-растяжку

    $10

    Есть обычный GIF – необходимо срочно из него сделать баннер-растяжку. Статичный, без анимации. Размеры: 100% х 90px (фиксированная высота и изменяемая ширина). Формат: флеш (swf). Вес: до 30 кб. Параметры: вся его область должна являться активной гиперссылкой, которая передается ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннеры из моих материалов

    $50

    Нужны GIF баннеры из моих материалов, размером 100х100, 178х60, 150x150, 468х60, 728х90, 120х600 и 250х200 по 1шт (для начала) на тему “Бытовки” Требования к баннерам • Объем файла баннеров 100х100, 178х60, 150x150 и 468х60 не должен ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Необходим анимированный GIF баннера 468x60

    Добрый день. Необходимо сделать анимированный GIF баннер размером 468x60, по весу: чем меньше, тем лучше :) Баннер для клуба любителей онлайн игр. Скриншот проекта прилагается, надо сделать что-то в таком стиле, с развитием события, движением персонажей (драконов, паладинов ...

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннеры для привлечения партнеров

    $50

    Добрый день. Требуется сделать анимированные gif баннеры для привлечения партнеров в проект по заработку, размеры: 468 x 60 250 x 250 125 x 125 160 x 600 120 x 600 В двух цветовых решениях. Бюджет 50wmz, срок - 1 день. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • 5 баннеров

    Создать 5 gif баннеров 88*33 2-х кадровые подробности при беседе смотрю на портфолио в личку не писать

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Графический баннер

    Необходимо выполнить графический баннер в 3D (либо похоже на 3D). Это внешний вид цифрового продукта (программы). На изображении коробочка (или нечто вроде того) с надписью названия программы и слоган. Ничего сложного, главное что бы было ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен "работающий баннер" 768*90 (JPEG, GIF, PNG)

    Требование к разработчику - обязательно портфолио. Срок изготовления баннера - максимум 13 декабря. Понимание, что такое "работающий баннер". Требования к баннеру: Основное: баннер должен не раздражать глаза, быть корректным и в тоже время "работать". 1. Баннер - в ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • ГИФ баннер 468x60. Ветеринарная клиника.

    Нужен ГИФ баннер, размером 468х60 пикселей, для ветеринарной клиники "Биоконтроль" - http://www.biocontrol.ru/ . Текст для баннера: Ищете ветеринарную клинику? Современное оборудование. Квалифицированные врачи. Все ветеринарные услуги в ведущей клинике Биоконтроль. + изображения по теме. Если текст слишком длинный или есть ...

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать новогодний баннер-игру

    $100

    Требуется сделать флэш баннер. Сначала в баннере появляются ресивер и карта с надписями в этом же кадре "Новогодняя акция" и "4 подарка". Потом, в следующих кадрах появляются бонусы. Затем падают на фоне фейерверка 4 щара (елочные украшения) с ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад