Баннер 240х400 флеш

Фланец крутиться по кругу, огонь горит. Чтобы не было проблем вставить в дивную верстку. Интересуют примеры работ и сроки выполнения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать банер для рамблера – флеш (240х400 + гиф заглушка), а потом его ресайз для яндекса (200х300)
ТЗ и Варианты фотографии, логотип компании и слова для модульного баннера в отдельном файле вышлю по почте
Оплата – 1000 руб.
Срок – к понедельнику 14 декабря к 9 утра, без задержек.
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