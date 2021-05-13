Поставить 18.04 Desktop или новее на Dedicated server

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арендован выделенный сервер.

10 или 12 ядер xeon, четыре диска, три в raid5 и один отдельный

на нем стоит ubuntu server

через ssh работать долго и не хочу учиться

нужно по сути запустить нормальную графическую оболочку, несколько программ типа chrome, vnc server для удаленного доступа, dropbox и еще парочку. 

Но на серверный ubuntu то ли потому что он серверный то ли потому что там всё криво и плохо и стоит кривая оболочка, то ли потому что я в юникс-системах не разбираюсь , но ничего из программ для Ubuntu не становится. Пишет pending installation и висит. 

нужно или заставить это работать или переустановить на версию Ubuntu Desktop и сделать чтобы работало. глубокой настройки не требуется.

провайдер который предоставляет сервер образы систем для быстрой смены ОС не предоставляет.  вероятно придется уставить самостоятельно. благо канал 1 гигабит. 

Ubuntu
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