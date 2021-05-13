Нужно поднять коробочную версию Битрикс 24 на сервере.
Поставить 18.04 Desktop или новее на Dedicated server
арендован выделенный сервер.
10 или 12 ядер xeon, четыре диска, три в raid5 и один отдельный
на нем стоит ubuntu server
через ssh работать долго и не хочу учиться
нужно по сути запустить нормальную графическую оболочку, несколько программ типа chrome, vnc server для удаленного доступа, dropbox и еще парочку.
Но на серверный ubuntu то ли потому что он серверный то ли потому что там всё криво и плохо и стоит кривая оболочка, то ли потому что я в юникс-системах не разбираюсь , но ничего из программ для Ubuntu не становится. Пишет pending installation и висит.
нужно или заставить это работать или переустановить на версию Ubuntu Desktop и сделать чтобы работало. глубокой настройки не требуется.
провайдер который предоставляет сервер образы систем для быстрой смены ОС не предоставляет. вероятно придется уставить самостоятельно. благо канал 1 гигабит.
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