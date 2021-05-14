Разработка ОРС сервера телемеханики АКП "УКТУС" КП Гранит

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  2. Системное администрирование
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Требуется разработка стандартного ОРС сервера для старого протокола телемеханики КП Гранит комплекса АКП УКТУС. ОРС сервер должен быть совместимым со всеми современными Скада системами.

4 года назад
monolit3
Михаил 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв

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