Ускорение работы сайта

Я ищу профессионального веб мастера, который поможет мне ускорить работу

вебсайта (обычный блог), чтобы в итоге сайт летал, занимал хорошие позиции по

скорости и не напрягал пользователей, но главное чтобы в поисковике показывал быстрые результаты.

Сайт построен в Elementor 3.2.1. Сервер - Lite Speed v 5.4.11. PHP

7.4. Wordpress. Тема сайта – Hello Elementor. Конструктор – Elementor.

PHP расширения Memcached и Redis не доступны на этом сервере.

Я попробовал настроить LS cache plugin, думал вот как раз к серверу хорошая органичная

совместимость плагина будет, но ничего из этого не вышло. Скорость такая же.

Если все настройки включить в кэш плагине, у меня был хороший результат по скорости.

Только получается вебсайт не работает, т к некоторые настройки ломают

сайт. Теперь я точно знаю, что настройки CSS Minify, CSS Combine, CSS

HTTP/2 push, CSS Combine external & Inline, JS Minify, JS Combine

включать на "on" точно нельзя. Хотя, может я что-то не правильно

делаю.

Также, мне на хостинге подсказали настроить CDN: настроить content delivery network (CDN)

в quic.cloud, в DNS настройках на хостинге, настроить LS Cache плагин.

Вот инструкция:

https://quic.cloud/docs/cdn/getting-started/setting-up-your-dns-with-hostinger/

https://docs.litespeedtech.com/products/lscdn/onboarding/#verify-connection-in-wordpress

но это темный лес для меня. Некоторые настройки не понятны.

Хотя в плагине подключение CDN работает. Не знаю почему он мне это порекомендовал.

На моем хостинге у них есть подключение к Cloudflare. Изменений в скорости сайта я так

и не заметил после включения к cloudflare. Не знаю. Может что-то еще я

неправильно делал.

Сайт мой простой. Никакие коды я не использовал. Все в Elementor строил уже по

"заготовкам" секции, колонны и т д.

Что скажете? Какие у меня есть варианты?