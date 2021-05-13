Нужно обновить суперсет до последней версии сохранив все настройки и данные и настроить алерты на почту. Документация: https://superset.apache.org/docs/intro Сейчас все хостится на клауд сервере в hetzner, под убунтой бд: Mysql ...
Ускорение работы сайта
Я ищу профессионального веб мастера, который поможет мне ускорить работу
вебсайта (обычный блог), чтобы в итоге сайт летал, занимал хорошие позиции по
скорости и не напрягал пользователей, но главное чтобы в поисковике показывал быстрые результаты.
Сайт построен в Elementor 3.2.1. Сервер - Lite Speed v 5.4.11. PHP
7.4. Wordpress. Тема сайта – Hello Elementor. Конструктор – Elementor.
PHP расширения Memcached и Redis не доступны на этом сервере.
Я попробовал настроить LS cache plugin, думал вот как раз к серверу хорошая органичная
совместимость плагина будет, но ничего из этого не вышло. Скорость такая же.
Если все настройки включить в кэш плагине, у меня был хороший результат по скорости.
Только получается вебсайт не работает, т к некоторые настройки ломают
сайт. Теперь я точно знаю, что настройки CSS Minify, CSS Combine, CSS
HTTP/2 push, CSS Combine external & Inline, JS Minify, JS Combine
включать на "on" точно нельзя. Хотя, может я что-то не правильно
делаю.
Также, мне на хостинге подсказали настроить CDN: настроить content delivery network (CDN)
в quic.cloud, в DNS настройках на хостинге, настроить LS Cache плагин.
Вот инструкция:
https://quic.cloud/docs/cdn/getting-started/setting-up-your-dns-with-hostinger/
https://docs.litespeedtech.com/products/lscdn/onboarding/#verify-connection-in-wordpress
но это темный лес для меня. Некоторые настройки не понятны.
Хотя в плагине подключение CDN работает. Не знаю почему он мне это порекомендовал.
На моем хостинге у них есть подключение к Cloudflare. Изменений в скорости сайта я так
и не заметил после включения к cloudflare. Не знаю. Может что-то еще я
неправильно делал.
Сайт мой простой. Никакие коды я не использовал. Все в Elementor строил уже по
"заготовкам" секции, колонны и т д.
Что скажете? Какие у меня есть варианты?
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