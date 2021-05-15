Nodejs+nginx

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Закрыт4 заявки371 просмотр

Требуется настроить связку nodejs проекта и nginx. Сейчас почему-то отдаётся 403 ошибка. 

NginxNode.js
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