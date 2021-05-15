Нужно обновить суперсет до последней версии сохранив все настройки и данные и настроить алерты на почту. Документация: https://superset.apache.org/docs/intro Сейчас все хостится на клауд сервере в hetzner, под убунтой бд: Mysql ...
Nodejs+nginx
Требуется настроить связку nodejs проекта и nginx. Сейчас почему-то отдаётся 403 ошибка.
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