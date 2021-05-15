Настроить bitrix24

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Закрыт2 заявки334 просмотра

Нужна помощь с bitrix24. Отладить виджет, чтобы показывался всегда и всем пользователям, сейчас показывается по ощущениям только авторизированным на сайте пользователям

Настроить ватсап, что бы сообщения попадали в СРМ

4 года назад
NIK-aleks
Алексей 
53 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Михаил
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад