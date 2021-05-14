Помощь в настройке ip телефона Polycom SoundPoint IP 331

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  2. Системное администрирование
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Требуется удаленная помощь в прошивке и нормальной настройке данного телефона, на работу с обычными IP Атс (3cx, asterisk). Только для тех кто уже настраивал Polycom с sip прошивкой, чтобы не получилось что проект на 15 мин а человек неделю потратить на изучение вопроса.

Asterisk
4 года назад
lyopa2
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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