Настройка на VPS

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Закрыт4 заявки308 просмотров

Требуется настроить Certbot на автоматический перевыпуск.

Панель VestaCP, Ubuntu.

И также прописать сертификат

Ubuntu
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